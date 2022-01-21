Депутат: за первый год надо будет принять не менее 50 законов в развитие обновленной Конституции

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За первый год надо будет принять не менее 50 законов в развитие обновленной Конституции. Об этом заявил депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Только за первый год парламент должен будет принять не менее 50 законопроектов в развитие обновленной Конституции, если народ ее на референдуме поддержит. Это огромный пласт работы", - отметил Олег Гайдукевич.

По словам депутата, изменения Конституции разработаны для тех, кто "мечтал, чтобы в Беларуси развивались демократические процедуры, чтобы люди могли решать больше". "Так вот эта Конституция это и дает. Поэтому радикальная оппозиция перестала обсуждать эту Конституцию, ее уже практически никто не критикует", - обратил внимание парламентарий.

Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 января подписал указ о назначении республиканского референдума. В соответствии с документом республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию назначен на 27 февраля 2022 года.

Указом определена формулировка вынесенного на референдум вопроса, которая дословно воспроизводится в бюллетене для голосования: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?" Выносимые на референдум изменения и дополнения Конституции прилагаются к указу.-0-