Депутаты готовят к первому чтению поправки об ответственности за нарушения на биржевых торгах

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские депутаты готовят к первому чтению проект закона "О внесении изменения в Кодекс об административных правонарушениях", который вводит ответственность за нарушение законодательства о биржевых сделках. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила член Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Татьяна Сайганова.

Поправки разработаны для усиления контроля за реализацией на экспорт стратегически важных для белорусской экономики сырья и товаров. Депутат уточнила, что речь идет о сухом обезжиренном молоке, сливочном масле, сырах, мясе, муке, необработанных шкурах КРС и других позициях из перечня, утвержденного постановлением Совета Министров от 16 июня 2004 года №714. "Предлагается ввести ответственность за нарушение установленного законодательством требования о заключении сделок на биржевых торгах товарной биржи, если это является обязательным, то есть, если товары включены в этот перечень", - отметила Татьяна Сайганова.

Парламентарий подчеркнула, что административная ответственность будет иметь прежде всего предупредительный характер. Так, если юрлицо или индивидуальный предприниматель не предоставят товарной бирже сведения о внебиржевой сделке для ее регистрации или предоставят неполные или заведомо недостоверные сведения, то в случае принятия поправок будет предусмотрено предупреждение или штраф от трех до десяти базовых величин (1 БВ - Br25,5). За такое же нарушение, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, планируется ввести штраф от 10 до 30 БВ.

Ответственность предусмотрена и за нарушение установленного законодательством требования о заключении сделки на биржевых торгах товарной биржи, если это обязательно: предупреждение - на первый раз и штраф - за повторное в течение года нарушение.

Ввести административную ответственность за нарушение законодательства о заключении сделок на биржевых торгах предложило Министерство антимонопольного регулирования и торговли. МАРТ подготовил поправки в КоАП, которые и находятся сейчас в Палате представителей.-0-