30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на открытии осенней сессии планируют принять законопроект об изменении Конституции по вопросу введения единого дня голосования, сообщил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время заседания Совета Палаты представителей, передает корреспондент БЕЛТА.
"28 сентября у Президента Республики Беларусь был детально обсужден подготовленный Конституционной комиссией проект новой редакции Основного закона страны. Сейчас предстоит его дошлифовка, в которой должны принять активное участие депутаты. Затем проект будет вынесен на общественное обсуждение, а в начале следующего года - на республиканский референдум", - рассказал Владимир Андрейченко.
Спикер добавил: "Мы со своей стороны на открытии шестой сессии должны принять законопроект об изменении Конституции по вопросу введения единого дня голосования".-0-
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