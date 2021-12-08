Депутаты поддержали изменения в закон об инвестициях

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли во втором чтении законопроект "Об изменении Закона Республики Беларусь "Об инвестициях", передает корреспондент БЕЛТА.

Документ внесен в Палату представителей Советом Министров 18 февраля 2021 года и принят в первом чтении 30 апреля. Законопроект направлен на совершенствование положений действующего закона "Об инвестициях" с учетом практики его применения, а также приведения его положений в соответствие с законодательными актами и международными договорами Беларуси.

В частности, дополняется перечень способов осуществления инвестиций указанием на реализацию проектов государственно-частного партнерства. Закрепляется универсальная норма, определяющая условия компенсации стоимости имущества, являющегося инвестициями (в случаях национализации или реквизиции такого имущества). Эта норма устанавливает требования, предъявляемые к компенсации, которая должна быть своевременной и полной. Вводится "стабилизационная оговорка", закрепляющая гарантию от неблагоприятного изменения законодательства в сфере налогообложения для инвесторов, реализующих на территории Республики Беларусь инвестиционные проекты на основании инвестиционного договора.

Кроме того, уточняются положения, регламентирующие вопросы разрешения споров между инвестором и Республикой Беларусь, согласно которым предлагается увеличить срок для проведения переговоров с целью урегулирования спора с трех до шести месяцев. Вводятся ограничения в части предъявления к инвестору требований, возникающих при осуществлении инвестиций и влекущих нарушение прав и законных интересов инвестора, когда такие требования не связаны с противоправными действиями инвестора. "Предусматривается, что соответствующие требования могут быть предъявлены в сроки, не превышающие трех лет с даты наступления обстоятельства, с которым связаны или из которого вытекают такие требования. Соответствующие корректировки направлены на обеспечение дополнительных гарантий защиты имущественных прав инвестора. Уточняется редакция положений, регулирующих вопросы установления ограничений при осуществлении инвестиций", - отметила заместитель председателя Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Галина Лагунова.

По ее словам, принятие законопроекта позволит расширить возможности по инвестированию в экономику страны, "будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности Беларуси, в том числе путем создания дополнительных условий для защиты прав и имущественных интересов инвесторов, а также усилит позиции белорусского государства в переговорном процессе по присоединению Беларуси к ВТО".-0-