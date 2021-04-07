Депутаты поддержали поправки в законопроект о соцнормативах и минимальной заработной плате

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли во втором чтении законопроект "Об изменении законов по вопросам социальных нормативов и минимальной заработной платы", передает корреспондент БЕЛТА.

"Законопроект был разработан с целью перехода на единый социальный норматив при формировании и реализации государственной политики и регулировании уровня жизни, а также оказания социальной защиты населению. Закон становится более простым и понятным для наших граждан. Он более четко определяет адресность оказываемой государственной поддержки и определение размера минимальной заработной платы", - сказал заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Олег Семенчук.

Данным проектом отменяется минимальный потребительский бюджет. "А все выплаты и иные обязательства государства, определение критерия нуждаемости увязывается с бюджетом прожиточного минимума, который и сегодня просчитывается в среднем на душу населения, на отдельные социальные демографические группы населения. Это позволит более четко определять критерии нуждаемости и размер оказываемой государственной поддержки. Также, если ранее размер минимальной заработной платы рассчитывался в зависимости от минимального потребительского бюджета, то в связи с его отменой будет устанавливаться в размере не ниже 30% от прогнозного значения номинальной средней заработной платы по республике, который будет определяться прогнозом социально-экономического развития страны на следующий период", - отметил парламентарий.-0-