Укрепление суверенитета, социальной и экономической стабильности - начала работу пятая сессия Палаты представителей

Во время заседания

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на первый план выходит задача защиты граждан от деструктивных сил, стремящихся расколоть белорусское общество и отбросить республику в развитии на десятилетия назад. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на открытии пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, в целом законодательная повестка пятой сессии отразила основные приоритеты, обозначенные на всенародном форуме, - укрепление суверенитета, повышение стрессоустойчивости экономики в условиях мировой неопределенности, поддержание социальной стабильности и развитие человеческого капитала. Читать далее

Владимир Андрейченко

"Только белорусский народ имеет право определять свой путь развития, включая вопросы конституционного строительства. И западным коллегам, если они хотят сохранить существующие международный порядок и стабильность, необходимо подходить ко всем процессам объективно и непредвзято. Со своей стороны белорусские парламентарии открыты к диалогу и готовы взаимодействовать в любом формате", - сказал Владимир Андрейченко. Читать далее

Андрейченко: люди должны знать, как идет подготовка конституционной реформы Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко отметил, что обновление Конституции повлечет за собой изменение целого массива законодательства.

Законопроекты, принятые в первом и втором чтениях на пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва

Законопроект "О недопущении реабилитации нацизма"

Проектом закона устанавливаются основные направления профилактики реабилитации нацизма. В частности, вводится обязательный мониторинг соблюдения законодательства в части недопущения реабилитации нацизма, предусмотрены меры противодействия реабилитации нацизма, включая вынесение официального предупреждения и предписания, приостановление, запрещение деятельности, ликвидация экстремистской организации. Отдельная статья посвящена противодействию реабилитации нацизма при увековечении памяти погибших. Полная версия

Законопроект "Об изменении законов по вопросам противодействия экстремизму"

Проект закона внесен в Палату представителей Советом Министров. Проектом предлагается: установить специальный срок ускоренного рассмотрения дел в гражданском процессе в отношении организаций с признаками экстремизма, а также признания символики и атрибутики, информационной продукции экстремистскими материалами.

Он законодательно закрепляет определения терминов "экстремистская символика и атрибутика", "экстремистское формирование", расширяет определение терминов "экстремизм", "экстремистские материалы", возлагает функцию по координации деятельности субъектов противодействия экстремизму на органы внутренних дел, расширяет перечень государственных органов - субъектов противодействия экстремизму, устанавливает порядок запрета деятельности экстремистских формирований. Читать далее

Генеральный прокурор Андрей Швед представляет проект закона

Законопроект "Об изменении Закона "О массовых мероприятиях в Беларуси"

"Законопроект направлен на обеспечение национальной безопасности и защиту общественного порядка", - сказал министр внутренних дел Иван Кубраков.

Проектом закона упраздняется уведомительный порядок организации и проведения массовых мероприятий в постоянных местах. Все массовые мероприятия могут проводиться исключительно на основании разрешения местных органов власти. Читать далее

Законопроект "Об изменении законов по вопросам средств массовой информации"

Законопроект направлен на обеспечение конституционного права граждан на получение полной и достоверной информации, защиту государственных и общественных интересов в области массовой информации, национальной безопасности в информационной сфере. Читать далее

Законопроект"О защите персональных данных"

Проект закона о персональных данных - первый в Беларуси нормативный правовой акт, который комплексно регламентирует порядок обращения с персональными данными. Законопроект призван обеспечить защиту прав и свобод граждан при сборе, обработке, распространении или предоставлении их персональных данных. Читать далее

Парламентские слушания о территориальной целостности и народном единстве пройдут 29 апреля Ключевой датой года призван стать либо день 17 сентября, либо 14 ноября - дни, символизирующие воссоединение белорусского народа и восстановление исторической справедливости.