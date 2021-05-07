Депутаты приняли в первом чтении законопроект о геодезической и картографической деятельности

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект "Об изменении Закона Республики Беларусь "О геодезической и картографической деятельности", передает корреспондент БЕЛТА.

Проект закона внесен в Палату представителей Советом Министров 8 апреля. Целью подготовки документа является обеспечение правового регулирования создания, функционирования и развития в Беларуси Национальной инфраструктуры пространственных данных, а также внесения изменений для реализации правоприменительной практики и приведение закона "О геодезической и картографической деятельности" в соответствие с законами "О нормативных правовых актах", "О техническом нормировании и стандартизации", "Об оценке соответствия техническим требованиям и аккредитации органов по оценке соответствия", указами Президента от 23 марта 2016 года №106 "О государственных программах и оказании государственной финансовой поддержки", от 16 октября 2009 года №510 "О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь".

"Законопроектом вводятся определение Национальной инфраструктуры пространственных данных, а также ее типовые компоненты: базовые и тематические пространственные данные, национальный геопортал и сайты поставщиков в глобальной компьютерной сети Интернет, содержащие наборы пространственных данных, сервисы для наборов пространственных данных, метаданные в отношении наборов пространственных данных и сервисов для этих наборов", - рассказал заместитель председателя Постоянной комиссии по аграрной политике Палаты представителей Александр Аутко. Проведение анализа функционирования Национальной инфраструктуры пространственных данных в целях ее развития и улучшения функционирования возложено на оператора Национального геопортала в порядке, определяемом Советом Министров.

В проекте закона закрепляется, что геодезические пункты, материалы и данные государственного картографо-геодезического фонда, полученные в результате осуществляемой за счет средств республиканского бюджета геодезической и картографической деятельности, находятся в собственности Беларуси, а полученные за счет средств местных бюджетов - в собственности соответствующих административно-территориальных единиц.

В порядке, установленном актами главы государства, осуществляется Государственным комитетом по имуществу геодезический надзор за соблюдением требований нормативных правовых актов в области геодезической и картографической деятельности, правильным отображением государственной границы, границ административно-территориальных, территориальных единиц и территории Беларуси на картах и планах, иной картографической продукции, обеспечением сохранности геодезических пунктов государственной геодезической сети, хранением материалов и данных государственного картографо-геодезического фонда, соблюдением иных требований, установленных законодательством в области геодезической и картографической деятельности.

Документом определяется, что отношения, связанные с установлением технических требований в области геодезической и картографической деятельности техническими нормативными правовыми актами в области технического нормирования и стандартизации, регулируются законодательством о техническом нормировании и стандартизации. Уточняются отдельные термины понятийного аппарата, формулировки видов геодезических и картографических работ государственного и специального назначения, иные вопросы правоприменительной практики.

Проектом закона устанавливается, что финансирование геодезических и картографических работ осуществляется за счет средств республиканского и местных бюджетов, платежей за пользование материалами и данными государственного картографо-геодезического фонда, средств организаций, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, иных источников, не запрещенных законодательством.

Проект закона направлялся во все постоянные комиссии и главное правовое управление Секретариата Палаты представителей. "Замечаний и предложений концептуального характера не поступило", - отметил парламентарий.-0-