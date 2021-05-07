Палата представителей поддержала изменения в кодексы по вопросам уголовной ответственности

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли во втором чтении законопроект "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности", передает корреспондент БЕЛТА.

Законопроект подготовлен во исполнение поручений главы государства, данных 18 июня 2020 года на совещании по проектам новых кодексов об административной ответственности, 22 января 2021 года на совещании по вопросам усиления ответственности за налоговые преступления и 28 января на совещании по вопросам совершенствования законодательства. Документ внесен в Палату представителей Советом Министров и принят в первом чтении 16 апреля.

"Законопроект направлен на совершенствование с учетом практики применения действующего законодательства, законодательного опыта зарубежных стран, а также проведенных научных исследований норм Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов Беларуси", - рассказал заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Александр Дубов.

В частности, предлагается ввести уголовную ответственность за умышленное незаконное предоставление информации о частной жизни и персональных данных другого лица без его согласия, повлекшее причинение существенного вреда правам, свободам и законным интересам гражданина, совершенное в том числе в отношении лица или его близких в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга.

Уголовная ответственность также предусматривается за распространение владельцем интернет-ресурса, не зарегистрированного в качестве сетевого издания, информации, распространение которой запрещено, совершенное в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, участие в экстремистском формировании и содействие экстремистской деятельности, неоднократное нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий, совершенное лицом, которое в течение одного года после наложения двух административных взысканий за такие деяния вновь нарушило порядок организации или проведения массовых мероприятий, а также за неисполнение решения о признании организации экстремистской и о приостановлении ее деятельности, управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством, совершенное повторно в течение одного года после наложения административного взыскания, налоговое мошенничество.-0-