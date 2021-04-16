Депутаты приняли во втором чтении законопроект об изменении законов по вопросам СМИ

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли во втором чтении законопроект об изменении законов по вопросам средств массовой информации, передает корреспондент БЕЛТА.

"По нашему мнению, его принятие будет способствовать наиболее эффективному обеспечению информационной безопасности государства и реализации конституционных прав граждан на получение полной, достоверной и своевременной информации", - сказала заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Лилия Ананич.

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