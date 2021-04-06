Депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект о дорожном движении

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание пятой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва состоится 7 апреля. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

В первом чтении законодатели намерены рассмотреть законопроекты "Об изменении Закона Республики Беларусь "О дорожном движении", "Об изменении Кодекса Республики Беларусь об образовании", "Об изменении законов" (по вопросам судебно-экспертной деятельности).

Во втором чтении планируется рассмотреть законопроекты "Об изменении законов по вопросам социальных нормативов и минимальной заработной платы", "О селекции и семеноводстве сельскохозяйственных растений", "Об изменении Закона Республики Беларусь "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Республике Беларусь", "Об изменении Закона Республики Беларусь "О Следственном комитете Республики Беларусь".-0-