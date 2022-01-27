Депутаты ратифицировали протокол о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании седьмой внеочередной сессии Палаты представителей Национального собрания ратификацировали Протокол о внесении изменений в Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года, передает корреспондент БЕЛТА.

Проект закона внесен в Палату представителей Советом Министров. Протокол о внесении изменений в Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года был подписан в Москве 20 июля 2021 года. Им предлагается привести положения договора в соответствие с нормами Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС от 11 апреля 2017 года.

В частности, протоколом предлагается абзацы первый - третий ст. 2 договора изложить в новой редакции, закрепив в них ответственность таможенных органов государств - членов ЕАЭС за осуществление контроля за перемещением наличных денежных средств или денежных инструментов с использованием сведений, заявленных в пассажирской таможенной декларации или декларации на товары, в соответствии с регулирующими таможенные правоотношения международными договорами и актами, составляющими право союза, и законодательством государства-члена, таможенные органы которого осуществляют такой контроль. В случае, если лицом, осуществляющим перемещение наличных денежных средств или денежных инструментов, в пассажирской таможенной декларации или декларации на товары не будут указаны сведения, указание которых является обязательным в соответствии с регулирующими таможенные правоотношения международными договорами и актами, составляющими право союза, таможенные органы ЕАЭС отказывают в регистрации пассажирской таможенной декларации или декларации на товары в соответствии с Таможенном кодексе ЕАЭС.

Протоколом также предлагается ст. 8 договора изложить в новой редакции, уточнив в ней, что споры, связанные с толкованием или применением настоящего договора, разрешаются в порядке, определенном Договором о ЕАЭС от 29 мая 2014 года. Проект закона соответствует Конституции, законам Беларуси, актам Президента, международным договорам и иным установленным критериям оценки проектов нормативно-правовых актов. Ратификация протокола отвечает интересам нашего государства. Реализация его положений не повлечет финансовых затрат. -0-