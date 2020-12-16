Депутаты ратифицировали соглашение об учреждении и функционировании Сетевого университета СНГ

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва ратифицировали соглашение об учреждении и функционировании Сетевого университета Содружества Независимых Государств, передает корреспондент БЕЛТА.

Соглашение подписано в мае этого года во время заседания Совета глав правительств СНГ. "Это легализация уже существовавшего более 10 лет межвузовского проекта, в который включены ведущие вузы СНГ. Но подписание и, соответственно, ратификация соглашения придаст новый импульс развитию таких образовательных отношений в Содружестве", - рассказал член Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Андрей Злотников.

Граждане государств, подписавших соглашение, имеют равный доступ к образовательным услугам Сетевого университета. Их обучение по договору осуществляется за счет ассигнований, предусматриваемых в бюджетах государств - участников соглашения на развитие образования, с выплатой стипендий и предоставлением мест в общежитиях организаций-партнеров на условиях, установленных законодательством принимающих государств, а также за счет средств физических и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг, ассигнований фондов, созданных государствами-участниками.

"Организационно эта структура, если говорить упрощенным языком, выглядит следующим образом. Есть вузы-партнеры, и к уже подписанному соглашению могут в любой момент присоединиться другие государства-участники. Существует орган управления - Координационный совет Сетевого университета, который определяет на каждый год повестку, порядок функционирования, и выбирается головная организация, в рамках которой и происходит функционирование этого проекта", - добавил парламентарий.-0-