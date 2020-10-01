Десять ведущих ученых Беларуси, России, Украины и Азербайджана избраны академиками МААН

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десять ведущих ученых Беларуси, России, Украины и Азербайджана избраны академиками Международной ассоциации академий наук во время 33-го заседания Совета МААН в режиме видеоконференции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук Беларуси.

Академиками МААН стали заместитель руководителя МААН, руководитель аппарата НАН Беларуси Петр Витязь, президент НАН Азербайджана Рамиз Мехтиев и первый вице-президент НАН Украины Антон Наумовец. От России избрали в качестве академиков президента Курчатовского института Михаила Ковальчука, ректора Московского физико-технического института Николая Кудрявцева, директора Объединенного института ядерных исследований Виктора Матвеева, председателя Совета Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) Владислава Панченко, председателя Сибирского отделения РАН Валентина Пармона, ректора МГУ имени М.В.Ломоносова Виктора Садовничего и вице-президента РАН Владимира Чехонина.

Кроме того, пять ведущих научных центров России стали полноправными членами МААН. Это МГУ имени М.В. Ломоносова, Курчатовский институт, Объединенный институт ядерных исследований, Московский физико-технический институт и Российский фонд фундаментальных исследований. На заседании также обсуждалось внесение изменений в положение о МААН, придание ряду ассоциированных членов статуса полноправных, утверждение положений научных советов и Совета молодых ученых.

По словам руководителя МААН, председателя Президиума НАН Беларуси Владимира Гусакова, за годы деятельности ассоциация доказала свою эффективность в решении широкого спектра задач международной научной кооперации и получила заслуженное признание. "Пандемия коронавируса наглядно показала, что только сообща мы можем решать проблемы глобального характера. На заседаниях Научного совета по вирусологии МААН ведущие специалисты из Беларуси, России и Китая обсудили широкий круг вопросов, связанных с инфекционными заболеваниями. Предложены конкретные механизмы в плане профилактики осложнений в высоких группах риска, рассмотрена возможность формирования совместных проектов с учеными из стран, входящих в состав МААН, рассмотрены клинические аспекты COVID-19", - отметил он.

Для активизации работы научных советов впервые создана база данных, включающая сведения обо всех членах научных советов МААН. На данный момент она объединяет более 450 экспертов. Начал функционировать совет по проблемам развития академической науки, в который вошли ведущие академии наук. Научный совет по нанотехнологиям и наноиндустрии прорабатывает вопросы формирования совместных проектов с участием ученых из стран, организации которых входят в состав МААН. Рассмотрен график проведения под эгидой ассоциации форумов, симпозиумов и конференций по проблемам нанотехнологий, наноиндустрии и в смежных областях.

Национальная академия наук Беларуси с 2017 года выполняет функции базовой академии наук в организационном и методическом сопровождении МААН.

Ассоциация объединяет 26 организаций из 16 стран мира (Азербайджан, Армения, Беларусь, Вьетнам, Грузия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Молдова, Монголия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина и Черногория), включая 16 национальных академий наук. В составе МААН действуют 23 научных совета.

34-е заседание Совета МААН в сентябре 2021 года предложено провести в Минске на базе НАН Беларуси.-0-