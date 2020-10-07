Детальный план территории "Великого камня" вынесут на общественное обсуждение

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект "Детальный план территории Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". Центральная часть. Вторая очередь" будет вынесен на общественное обсуждение с 12 октября по 5 ноября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт индустриального парка.

Разработанный проект занимает площадь 459,72 га на землях "Великого камня" в Смолевичском районе.

Во время реализации градостроительных решений генплана возникла необходимость разработать детальный план на новой территории в границах Китайско-белорусского индустриального парка, определенной под дальнейшее освоение.

Детальный план - это градостроительный проект детального планирования, детализирующий и уточняющий решения генерального плана в части территориально-пространственного развития и функционального зонирования территорий. Главной целью является обеспечение инвестпривлекательности территории, экономически целесообразное развитие инфраструктуры, а также создание условий для высокого уровня жизни людей при сохранении экологической устойчивости.

В детальном плане определены параметры социально-экономического развития территории, уточнено функциональное зонирование проектируемой территории и параметры инженерно-транспортной инфраструктуры, определены мероприятия по охране окружающей среды и защите населения в чрезвычайных ситуациях.

В основу планировочной структуры легла сеть основных улиц, детализированная проектом, который будет вынесен на обсуждение. Детализация этой структуры заключается в увеличении плотности уличной сети, прокладке местной системы улиц. Сеть запроектированных улиц позволяет размещать не только крупные производства, требующие больших площадок, но и более мелкие.

Материалы проекта будут размещены с 12 по 26 октября по адресу: Минская область, Смолевичи, ул.Советская, 125 с 8.00 до 17.00. Во время проведения общественного обсуждения проекта участники вправе направлять организатору (Смолевичскому райисполкому) письменные замечания и предложения, в том числе о наиболее рациональных способах реализации проекта. Участники общественного обсуждения имеют право проводить профессиональную независимую экспертизу выставленного на общественное обсуждение проекта, результаты которой направляются в орган государственной экспертизы. Презентация проекта состоится 15 октября в 16.00 в зале Смолевичского городского дома культуры.

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. В "Великом камне" зарегистрированы резиденты из 14 стран. Приоритетные для парка направления - машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.-0-