Дети и подростки должны быть вне политики, а 9 августа лучше провести вместе со своей семьей - Кравченко

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дети, подростки, молодые люди с несформировавшейся жизненной позицией, неокрепшей психикой и маленьким жизненным опытом не должны становиться заложниками политической кампании в стране. Чтобы обезопасить молодежь, лучше 9 августа сделать семейным днем. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась председатель общественного объединения "Белорусская ассоциация многодетных родителей" Татьяна Кравченко.

"Замечаю, что на несанкционированные митинги выходит в основном молодежь. 9 и 10 августа и вовсе призывают молодых ребят выйти на площадь. Хотя делают это те, кто либо сам находится за границей, либо отправил туда своих детей. Так, конечно, проще заниматься этим делом и призывать к этому других. А дети и подростки из любопытства откликаются на такие призывы и рискуют оказаться в "мясорубке" и пострадать. Это кощунственно и это преступление - втягивать в политику, к нарушению закона детей и подростков с неокрепшей психикой, малым жизненным опытом и не сформировавшейся жизненной позицией", - заметила Татьяна Кравченко.

Как мама пятерых, правда, уже взрослых детей, она посоветовала в ближайшие дни уделять как можно больше внимания младшему поколению. "В эти дни можно сходить проголосовать всей семьей, а потом провести их всем вместе с пользой - отправиться на шашлыки, выехать за грибами или ягодами, быть всем вместе и наслаждаться хорошей погодой. Это поможет обезопасить молодежь от трагедии и избежать нарушения законодательства. Детям это ни к чему", - заключила председатель общественного объединения.-0-