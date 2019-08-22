Дети из Индии впервые приехали на оздоровление в Беларусь

22 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Впервые группа индийских детей оздоравливается в национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок", сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Индии.

Дети по приглашению главы государства Александра Лукашенко будут находиться Беларуси с 21 по 30 августа. Программа пребывания группы из 13 человек включает оздоровительный курс в центре и посещение белорусских достопримечательностей.

Как сообщалось ранее, из резервного фонда Президента Беларуси выделены средства на организацию в августе отдыха и оздоровления в "Зубренке" 72 детей из Вьетнама, Египта и Индии. Для них предусмотрены санаторно-оздоровительное лечение, участие в экскурсионных, культурных и спортивных мероприятиях в Минске и регионах страны. Приглашение детей из иностранных государств на отдых в Беларусь будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений в гуманитарно-образовательной сфере, а также популяризации истории и культуры Беларуси в молодежной среде этих стран.-0-