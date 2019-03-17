Дети из Сирии отдохнут в Беларуси в мае-июне текущего года

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дети из Сирии пройдут оздоровление в Беларуси в мае-июне текущего года. Об этом рассказал в эфире телеканала "Беларусь 1" в программе "Главный эфир" Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Сирии Юрий Слука, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь направила в эту ближневосточную страну очередной гуманитарный груз. Кроме продуктов питания и лекарств, сирийской стороне предоставлена спецтехника, которая поможет в восстановлении экономики страны. Достигнута договоренность и об оздоровлении сирийских детей в Беларуси. "Продолжаем активно сотрудничать с сирийскими партнерами. Поддерживаем маленьких жителей Сирии, в мае-июне текущего года 500 детей приедут на отдых в Беларусь", - рассказал Юрий Слука.-0-