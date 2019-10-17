Дети зарабатывали по Br100-300 в летних лагерях труда и отдыха в Беларуси

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дети смогли заработать по Br100-300 в летних лагерях труда и отдыха в Беларуси. Об этом сегодня в пресс-центре БЕЛТА сообщила консультант главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Лариса Емельянчик.

В Беларуси большое внимание уделяется организации летних лагерей труда и отдыха. Главная задача, которая ставилась перед организаторами, - найти рабочие места, которые были бы интересны детям. Она остается актуальной и в следующем сезоне. "В среднем ребятишки могли получить за 18 дней работы в оздоровительном лагере от Br100 до Br300. Это достаточно большие для ребенка деньги", - отметила Лариса Емельянчик.

Всего во время летних каникул в лагерях с дневным и круглосуточным пребыванием оздоровилось рекордное количество школьников - 392 тыс. впервые за 20 лет, на 11 тыс. больше, чем прошлым летом. Кроме того, впервые около 50% детей оздоровилось в профильных лагерях: оборонно-спортивных, военно-патриотических, туристско-краеведческих и др. В целом число оздоровившихся в детских лагерях школьников возросло до 41,5%. Лидером по организации детского отдыха и оздоровления в этом году стала Гродненская область - 62% детей от 6 до 18 лет.

Как отметила заведующая отделением гигиены детей и подростков Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Малахова, в этом году в детских лагерях была обеспечена благополучная санитарно-эпидемиологическая обстановка. Практически все они, особенно с круглосуточным пребыванием, были осмотрены санэпидслужбой не менее двух раз в смену. В свою очередь собственники уделили большое внимание подготовке лагерей, в около 60% из них значительно укрепилась материально-техническая база.

Алла Малахова также обратила внимание, что за лето не поступило ни одного обращения, жалобы по поводу работы детских лагерей, не было ни одной аварийной ситуации, из-за которой пришлось приостанавливать работу какого-либо из них.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке