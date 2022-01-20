Детский фонд организовал курс по фотографии для детей с особенностями физического развития

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский детский фонд организовал курс по обучению фотографии для детей с особенностями физического развития, сообщили корреспонденту БЕЛТА в фонде.

Проект реализовывался с октября по декабрь 2021 года на базе Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов и Ивенецкого дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями физического развития. Занятия проходили параллельно для обеих групп, в них занимались 20 детей в возрасте от 12 до 17 лет. Важно, что обучение проходило там, где ребята проживали или проходили реабилитацию. В программу обучения входили теория и практика фотографии и цифровой ретуши, съемки на пленэре, студийные съемки, творческие встречи и мастер-классы с известными фотохудожниками. В целом за время социального обучающего проекта состоялся цикл из 14 занятий по фотографии и 15 занятий по фоторетуши. Инициатором создания образовательного курса по фотомастерству для детей-инвалидов и одним из его преподавателей стал инвалид-колясочник фотограф Эдуард Клуйша.

"У Белорусского детского фонда большой опыт проведения обучающих проектов, в том числе и для детей с инвалидностью. Мы видим, что такие занятия позволяют им приобрести новые знания, больший опыт социализации, общения со сверстниками и взрослыми разных профессий, побуждают задуматься о выборе интересного творческого хобби, которое впоследствии может стать делом их жизни. В этом проекте общая увлеченность фотографией дала детям с инвалидностью стимул к развитию и получению новых знаний, к большей уверенности в себе, смелости в проявлении и раскрытии творческих способностей, определению своего будущего", - рассказали в фонде.

Лучшими учениками курса стали Евгения Матвеева из Шумилинского района Витебской области, которая проходила реабилитацию в Республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов, и воспитанница Ивенецкого дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями физического развития Елена Лысенко.

Кульминацией образовательного проекта стала выставка работ, созданных его участниками в ходе обучения, которая проходит в Минске с 10 по 30 января в библиотеке №14 им. Ф. Богушевича. На выставке ребят ждут творческая встреча с уже состоявшимися фотографами, вручение призов от организаторов и сертификатов о прохождении курса.-0-