Диалог на равных позволяет молодежи активнее приобщаться к процессам устойчивого развития - Исаченко

9 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Диалог на равных позволяет молодежи активнее приобщаться к процессам устойчивого развития. Таким мнением поделился с журналистами заместитель Председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси, Национальный координатор по достижению ЦУР Анатолий Исаченко на презентационной встрече со студентами ГГУ имени Ф. Скорины, передает корреспондент БЕЛТА.

Анатолий Исаченко уверен, что вовлечение молодежи в популяризацию целей устойчивого развития необходимо для прогрессивного развития Беларуси. "Диалог на равных, а также постоянные встречи молодежных послов ЦУР в рамках проекта

"Устойчивое развитие - будущее планеты в наших руках" позволяют молодым людям активнее приобщаться к процессам устойчивого развития. Нам важно сохранить и приумножить для современников и будущих поколений высокие стандарты уровня жизни населения, экономики, развития личностного потенциала, которые были сформированы за последние 25 лет", - отметил вице-спикер Совета Республики.

Одним из 17 молодежных послов ЦУР стал студент геолого-географического факультета ГГУ имени Ф. Скорины Иван Ризевский. На встрече в вузе он представил проект "Станция по переработке твердых коммунальных отходов". Рационализатор предлагает производить из органики экологическое топливо, биоудобрения. Проект имеет значение в сфере энергетики, а также позволит снять экологические проблемы с утилизацией мусора.

Заместитель Председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси ответил на вопросы молодых людей о реализации целей устойчивого развития в республике. На встрече также затронута тема развития территорий, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. "Это знаковая встреча в преддверии годовщины трагедии в Чернобыле. Спустя 35 лет мы видим, как возрождаются пострадавшие регионы, где созданы и создаются комфортные условия для жизни. Это в очередной факт подчеркивает правильность выбранной государством стратегии в этом важнейшем вопросе", - подчеркнул он.

Анатолий Исаченко отметил активность гомельской молодежи в различных направлениях. Он ознакомился с несколькими инновационными разработками студентов ГГУ имени Ф. Скорины, которые уже реализованы. Так, в медицинской сфере внедрено приложение для определения геолокации экипажей скорой помощи, действует при университете и юридическая клиника.

Проект "Устойчивое развитие - будущее планеты в наших руках" стартовал в марте 2021 года. Во всех регионах страны на университетских площадках проходят тематические лекции. Спикерами выступают молодежные послы ЦУР.-0-