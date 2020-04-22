Диетолог: витамин С в больших дозах может навредить

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витамин С в больших дозах может навредить. Об этом заявила главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Екатерина Протасова во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра, передает корреспондент БЕЛТА.

"Витамин С в больших дозах может навредить. На время эпидемии, если человек питается правильно, я бы не рекомендовала усиленный прием витамина С. Это может создать дополнительный стресс. Если есть необходимость, то это должен решать лечащий врач в индивидуальном порядке", - рассказала Екатерина Протасова.

Это же касается и витамина D, который можно принимать в профилактических целях. В то же время в любой ситуации лучше проконсультироваться с врачом. "Это не лекарство. Если человек заболел, физически занят или переживает стресс - у него идет дополнительный расход витаминов. В таких случаях вполне возможно принимать витамины в профилактических целях, но не ударные дозы", - добавила диетолог.-0-