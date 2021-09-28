28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дикие животные продолжают гибнуть из-за колючей проволоки на литовско-белорусской границе, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

"25 сентября на участке погранзаставы "Геранены" Лидского погранотряда военнослужащие обнаружили лося, который запутался в литовской колючей проволоке, пытаясь преодолеть заграждение со стороны Литвы. Уйти вглубь нашей территории зверь не смог: из-за порезов он потерял много крови. На место вызвали представителей инспекции охраны животного и растительного мира, но, несмотря на все меры по спасению, животное пало", - рассказали в ГПК.

Это четвертый случай смерти лосей на белорусско-литовском участке границы.-0-