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07 ноября 2020, 09:03

Димитриевскую родительскую субботу отмечают православные верующие

Фото из архива
Фото из архива

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Димитриевскую родительскую субботу сегодня отмечают православные верующие.

Впервые этот почитаемый во многих странах праздник был установлен знаменитым русским полководцем Дмитрием Донским после победы на Куликовом поле. Эта победа тяжело досталась русскому народу: погибла едва ли не большая часть войска. Велика была радость победы, но во многие тысячи православных семей пришла горечь утраты, и этот родительский день стал на Руси по сути вселенским днем поминовения.

В память о погибших ратниках была построена кладбищенская церковь, которую посвятили Рождеству Богородицы. С тех пор православная церковь в этот день чтит память не только погибших на поле брани, но и всех ушедших в мир иной.

Молитвы о душах умерших, празднование дней памяти предков - неотъемлемая часть христианства. В христианском мировосприятии нет мертвых. У Бога все живы, а потому души усопших людей пребывают вместе с нами в единой Церкви, как бы составляя ее верхний "этаж" - Церковь Небесную, поясняют православные богословы.

Согласно христианской вере предки ждут от своих потомков молитвенной помощи. Накануне родительской субботы в православных храмах совершается особая поминальная служба - парастас.

Христиане должны позаботиться о том, чтобы перед праздником были убраны могилы их родных и близких, а также заброшенные могилы поблизости. Достойным воспоминанием об усопшем является зажженная на могиле свеча и цветы, но прежде всего - молитва об упокоении души.-0-

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