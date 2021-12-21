Дипломат: Беларусь может стать для россиян альтернативой закрытым из-за пандемии туристическим направлениям

21 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь может стать для российских туристов альтернативой закрытым из-за пандемии привычным туристическим направлениям. Такое мнение высказал советник-посланник посольства Беларуси в России Вадим Сенюта сегодня в Москве на презентации туристического потенциала Беларуси, которая состоялась в Деловом и культурном комплексе диппредставительства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Белорусское направление может стать хорошей альтернативой тем привычным туристическим направлениям, которые закрыты из-за пандемии, - сказал дипломат. - Этому способствует восстановленное в достаточной степени авиационное и железнодорожное сообщение между Беларусью и Россией, пока ограничения сохраняются только на перемещение автомобильным транспортом".

Вадим Сенюта отметил, что в Беларуси насчитывается более 15 тыс. объектов, которые имеют историческую и культурную ценность, памятных мест, связанных с именами выдающихся людей, представляющих не только белорусскую, но и мировую культуру, образование, науку. "Многочисленные агроусадьбы в Беларуси привлекают возможностью побыть наедине с природой, почувствовать самобытность культуры, увидеть национальные обряды, узнать колорит местной кухни, - подчеркнул он. - Санатории Беларуси давно пользуются популярностью среди россиян благодаря сочетанию природных факторов и качества лечебных процедур".

На презентации белорусских туристических возможностей, организованной при содействии Министерства спорта и туризма Беларуси и Национального агентства по туризму, акцент был сделан в первую очередь на экологическом туризме. Поэтому во время мероприятия свои новые продукты представили Березинский биосферный заповедник и Национальный парк "Беловежская пуща". В презентации приняли участие представители российских туристических фирм и агентств, а также туроператоров, которые давно работают с белорусскими партнерами и ориентированы на выездной туризм.-0-