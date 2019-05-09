Дипмиссии Беларуси за рубежом отдают дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Испании Павел Пустовой сегодня принял участие в памятном мероприятии, посвященном 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, которое прошло на кладбище Фуэнкарраль в Мадриде, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Испании.

Послы и дипломаты из Беларуси, России, Азербайджана, Армении, Казахстана и Узбекистана сегодня почтили память сражавшихся за свободу и независимость земляков. Павел Пустовой возложил венок к памятнику советским воинам, которые погибли в годы Великой Отечественной и Гражданской войны в Испании.

Посол Беларуси поздравил присутствующих с праздников Победы. Он отметил, что Беларусь, где память о войне и Победе бережно хранится в каждой семье, отмечает в эти дни еще и 75-летие своего освобождения от захватчиков.

Белорусские дипломаты сегодня участвуют в праздничных мероприятиях и в других государствах, делятся на страницах в твиттере фотографиями с митингов и возложений цветов и венков. Так, посол Беларуси в Кыргызстане Андрей Страчко принял участие в митинге-реквиеме на площади Победы Бишкека и возложил цветы к Вечному огню. Сотрудники белорусского посольства в Грузии почтили память погибших и возложили венок к Могиле Неизвестного Солдата в тбилисском парке "Ваке".-0-