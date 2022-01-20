Директор музея ВОВ: государство всегда несет ответственность за сохранение исторических корней

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любое государство всегда несет ответственность за сохранение исторических корней. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился директор музея Великой Отечественной войны Владимир Воропаев.

"Наше государство обязано защищать интересы страны и своих граждан, обеспечивать мир и стабильность для дальнейшего развития. И успех на этом поприще может быть достигнут только при участии каждого из нас. Проявление патриотизма - это огромная движущая сила", - подчеркнул Владимир Воропаев.

Директор музея ВОВ обратил внимание, что любое государство всегда несло ответственность за сохранение исторических корней и духовного наследия. "Чтобы сохранить мир и спокойствие в стране, каждый человек должен беречь историко-культурные и духовные ценности своего народа, что и записано в новой редакции Конституции", - отметил он.

"Одной из составляющих историко-культурного наследия нашего народа является память о Великой Отечественной войне. Именно советский народ показал всему миру, какова сила сплоченности и патриотизма. Мы знаем, что война затронула практически каждую семью в Беларуси. Сейчас память о ней хранится только в пожелтевших фотографиях, документах, в рассказах о подвигах дедов и прадедов. Это по-настоящему благородное дело - нести эстафету памяти новым поколениям, которые не знают, что такое война. И вот эта память потомков сохраняется в духовной сути белорусского народа. Проходят годы и десятилетия, но неизменным остается уважение к подвигу наших воинов. Именно вера народа в разгром врага и обеспечила Победу. Так и сегодня. Общая память сплачивает общество и является прочной основой для будущих свершений", - считает Владимир Воропаев.

Он добавил, что многие поколения еще долго будут открывать малоизвестные страницы военных лет и восхищаться стойкостью поколения 1940-х. "Эти страницы нашей истории и есть основа белорусского патриотизма, государственности и развития", - заключил он.-0-