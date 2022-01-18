Директор НЦПИ: обращений граждан с отрицанием проекта обновленной Конституции поступило очень мало

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обращений граждан с отрицанием проекта обновленной Конституции в ходе всенародного обсуждения поступило очень мало. Об этом сегодня на совещании у Президента Беларуси заявил директор Национального центра правовой информации Андрей Мательский, передает корреспондент БЕЛТА.

"За прошедший период всенародного обсуждения только на правовом портале ознакомились с текстом проекта более 200 тыс. раз. Было высказано свыше 7 тыс. мнений и предложений по его содержанию. Значительный объем - 88,5% - от общего количества откликов граждан поступил непосредственно в Национальный центр правовой информации, 8,5% передано от общественных объединений (в основном от "Белой Руси", союза юристов, БРСМ), 3% предложений поступило через государственные органы (большинство из Администрации Президента, обеих палат парламента, ряда министерств), 20 писем мы получили от трудовых коллективов и профсоюзов", - рассказал Андрей Мательский.

По итогам обобщения всего массива мнений и предложений директор НЦПИ констатировал поддержку предложенных подходов по модернизации Конституции. "Мнений о сохранении действующей редакции Конституции, возврате к Конституции 1994 года, с отрицанием проекта поступило очень мало. В совокупности они не превышают 1%", - сказал он.

Всенародно обсуждение проекта также воспринято людьми как возможность лично поучаствовать в выработке текста Конституции. Предложения поступили самые разноплановые. "Для нас было важным услышать и учесть мнение каждого человека, - сказал Андрей Мательский. - Несмотря на большое количество уточняющих предложений, базовые, краеугольные положения проекта в них не отвергаются".

По словам директора НЦПИ, активно обсуждались такие новые конституционные положения, как формирование Всебелорусского народного собрания, требования к кандидату в президенты, ограничение полномочий главы государства двумя сроками. В фокусе внимания граждан находятся вопросы перехода от нейтральности к недопустимости военной агрессии со своей территории в отношении других государств; конкретизации понятия брака, как союза женщины и мужчины; сохранения исторической правды и памяти о подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. "В ряде случаев граждане предложили исключить эти нормы. Но таких откликов немного. В пределах 3% по каждой из обозначенных позиций. Большинство же отмечает эти и другие новации в качестве своевременных и важных", - рассказал Андрей Мательский.

Наибольшая часть предложений посвящена второму разделу Конституции, поскольку именно в нем в главной степени затрагиваются личные права и свободы людей. "Люди положительно отмечают, что существующие социальные гарантии сохранены в проекте. Много предложений по этому разделу направлено на детализацию в Конституции мер проводимой социальной политики, расширение объемов гарантий", - отметил директор НЦПИ.

Несмотря на то, что не все аспекты в высказанных предложениях можно закрепить именно на уровне Конституции, которая должна носить более общий характер, Андрей Мательский уверен, что их можно учесть при совершенствовании иных законодательных актов.-0-