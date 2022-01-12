Директор ТЦСОНа: в проекте Конституции очевидна забота о качестве жизни для всех

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внесение изменений в Конституцию Беларуси обусловлено объективной динамикой общественно-политических и экономических процессов. Это отметила директор территориального центра социального обслуживания населения Ивьевского района Кристина Трофимчик во время обсуждения с коллективом проекта изменений и дополнений в Конституцию, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты.

Во время беседы было выделено четыре основных блока: закрепление общественных ценностей, характерных для Беларуси; сохранение социальных ориентиров и гарантий; общественный запрос на сильное государство; наделение ВНС статусом высшего органа народовластия.

"Отрадно, что сохраняется социальная направленность государства, забота о пожилых людях и инвалидах. Им обеспечиваются равные со всеми возможности. Будет продолжена политика социальной интеграции инвалидов, создания доступной среды и улучшения качества их жизни, поддержки семей с инвалидами", - подчеркнула директор центра.

Была отмечена и поддержка семей с детьми, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. "Не менее важным конституционным посылом является сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне и героизме народа. Это сделано для настоящего и будущих поколений, для духовного настроя белорусского общества, его единения и мобилизации на преодоление трудностей", - заключила Кристина Трофимчик.-0-