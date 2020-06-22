Для Беларуси передана капсула с землей с места захоронения советских солдат в Норвегии

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны посол Беларуси в Швеции и Норвегии по совместительству Дмитрий Мирончик принял участие в торжественной церемонии, состоявшейся у мемориала на советском военном кладбище на норвежском острове Тьётта. Об этом БЕЛТА сообщили в белорусской дипмиссии.

В присутствии представителей местной администрации и общественности вице-мэр коммуны Алстахёуг Ханне Вииг вручила Дмитрию Мирончику капсулу с землей, собранной на этом крупнейшем на норвежской земле захоронении советских солдат, умерших в немецком плену, а также погибших при освобождении Северной Норвегии Красной армией.

Посол приветствовал усилия Министерства по делам культуры и церкви Норвегии по уточнению и дополнению поименных списков иностранных граждан, захороненных на норвежской территории во время Второй мировой войны. Руководитель белорусской дипмиссии выразил благодарность коммуне Алстахёуг за бережный уход за советским военным кладбищем, на котором покоятся около 10,4 тыс. человек. Посол сообщил, что в рамках акции памяти "Во славу общей Победы!" собранная у мемориала земля будет торжественно помещена в крипту храма-памятника в честь Всех Святых в Минске в День Независимости Беларуси - 3 июля.-0-