Для белорусов и россиян сохранится свободное пересечение границы - Рапота

28 ноября, Псков /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота заверил, что для белорусов и россиян сохранится свободное пересечение границы двух стран. Об этом он заявил сегодня в Пскове, отвечая на вопросы белорусских и российских журналистов по итогам встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, передает корреспондент БЕЛТА.
"Для белорусов и россиян свобода передвижения сохраняется", - сказал Григорий Рапота, комментируя готовящееся белорусско-российское соглашение о взаимном признании виз.
Госсекретарь подтвердил, что данный документ планируется подписать в этом году. "До конца этого года, по крайней мере по заверениям министров иностранных дел, будет подписано соответствующее соглашение, которое упорядочивает и облегчает порядок пересечения границы для граждан третьих стран", - отметил он.
Григорий Рапота добавил, что соглашение создаст хорошие условия для развития бизнеса и туризма, в том числе в приграничных областях Беларуси и России.
Группа белорусских журналистов находится в Пскове в составе пресс-тура, организованного Постоянным комитетом Союзного государства совместно с Национальным пресс-центром Беларуси и Международным информационным агентством "Россия сегодня".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4118 BYN
|2.417 BYN
|2.427 BYN
|USD
|2.131 BYN
|2.145 BYN
|2.15 BYN
|RUB
|3.1948 BYN
|3.19 BYN
|3.2 BYN