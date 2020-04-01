Для беременных организовали онлайн-школу

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения и инициаторы проекта MAMA PRO запустили новый проект - школа для беременных в режиме онлайн, сообщили БЕЛТА организаторы.

Будущие родители могут пройти обучение и подготовиться к родам абсолютно бесплатно. Онлайн-школа станет современной альтернативой обычным образовательным мероприятиям для беременных, которые отменены в связи с эпидемиологической ситуацией. Проект поможет получить качественные знания о родах, здоровье родителей и малыша, профилактике инфекционных заболеваний. Обучение уже доступно на сайте www.mamapro.by.

Кроме курсов и полезных материалов организаторы предусмотрели контроль знаний. После просмотра видеоматериалов будущие мамы смогут пройти тест, показать результат своему врачу в женской консультации и получить официальную отметку о прохождении школы здоровья в обменную карту.

Как отметила главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям Минздрава Людмила Кеда, беременность и роды - очень важное событие в жизни каждой семьи. Будущие мамы испытывают беспокойство за свое здоровье и малыша, стараются больше узнать обо всем, что связано с протеканием беременности и родами, послеродовым периодом и уходом за новорожденным. Онлайн-школа позволит будущим родителям в любом уголке страны, не выходя из дома, бесплатно получить качественную и проверенную медицинскую информацию о современных подходах ведения беременности и родов, даст возможность задать вопросы ведущим специалистам в области акушерства и гинекологии, а также поможет развеять страхи и мифы.

Проект MAMA PRO и Министерство здравоохранения приглашают врачей и экспертов школ подготовки к родам к активному сотрудничеству.-0-