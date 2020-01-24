Для китайских студентов по возвращении после каникул в Беларусь организуют меднаблюдение

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для китайских студентов, которые будут возвращаться после каникул в Беларусь, организуют медицинское наблюдение. Об этом сегодня журналистам заявила заместитель главного врача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская, передает корреспондент БЕЛТА.

Ирина Глинская отметила, что в этом плане Минздрав наладил взаимодействие с разными ведомствами, в частности, с Минобразования, Минспорта и туризма. "Когда эти студенты будут возвращаться, за ними организуют отдельное медицинское наблюдение в течение 14 дней", - проинформировала специалист.

В случае проявления симптомов вируса, людям окажут необходимую медицинскую помощь, будут приняты другие необходимые в таких случаях меры.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения Беларуси отслеживает ситуацию с коронавирусом нового типа в мире, усилены профилактические мероприятия по недопущению его распространения в стране. Работа специалистов ведомства направлена на профилактику заболевания среди тех, кто въезжает в Беларусь из стран с неблагоприятной эпидситуацией. Также ведется работа, в том числе посредством туроператоров, по предупреждению граждан, выезжающих из Беларуси в туристические поездки. На фоне ситуации с распространением коронавируса в аэропортах Беларуси усилен санитарно-карантинный контроль пассажиров. Чтобы оперативно предпринять меры по недопущению завоза вируса в страну, проводятся комплексные мероприятия в Национальном аэропорту Минск. Здесь организован санитарно-карантинный контроль пассажиров из стран, в которых выявлена заболеваемость, в том числе с применением тепловизионного оборудования.

Специалисты РНПЦ эпидемиологии и микробиологии постоянно отслеживают динамику развития эпидемической ситуации в мире и готовы к диагностике возбудителя заболевания по методическому руководству ВОЗ.-0-