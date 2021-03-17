Для работы в студотрядах записались 4,5 тыс. студентов

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для работы в студенческих отрядах в третьем трудовом семестре - 2021 записались 4,5 тыс. молодых людей, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель БРСМ, командир Республиканского штаба студенческих отрядов (РШСО) Надежда Шаховская.

"Все структуры штаба студенческих отрядов по республике активно готовятся к третьему трудовому семестру - поиску потенциальных бойцов студенческих отрядов и, конечно же, надежных работодателей. Двухнедельный итог проекта "Выбираем студотряд!" показал, что у ребят есть желание трудиться в свободное от учебы время. На сегодня уже 4,5 тыс. молодых людей подали заявки для работы в студенческих отрядах", - рассказала Надежда Шаховская.

Промопроект "Выбираем студотряд!" стартовал 3 марта и продлится по июль включительно. Это хорошая площадка для учащейся молодежи, чтобы получить информацию о возможностях трудоустройства в студотрядах разных профилей. "Только на этой неделе по всей стране штабы трудовых дел учреждений высшего, среднего специального и профессионально-технического образования проведут более 80 мероприятий, популяризирующих студотрядовское движение. Подобные мероприятия пройдут и в школах", - дополнила командир РШСО.

По словам Надежды Шаховской, на прошедшей неделе по конкурсу набрали команду Белорусских студенческих отрядов для участия в I Международном строительном чемпионате в Сочи. "Мы получили много заявок. Однако в Сочи ребятам предстоят серьезные состязания, поэтому команда сформирована из самых подготовленных - тех, кто знает строительное дело и имеет большой опыт участия в нашем движении. Безусловно, костяк составили представители Полоцкого государственного университета. Вместе с бойцами стройотрядов из БРУ, БрГТУ, БарГУ, ГрГУ и БНТУ они будут бороться за победу в международном строительном чемпионате", - пояснила представитель ЦК БРСМ.

Студотрядовское движение - одно из ведущих направлений деятельности БРСМ. В 2021 году силами всех структур РШСО планируется трудоустроить не менее 25 тыс. человек.-0-