Для свободного перемещения граждан ЕАЭС в условиях COVID-19 создадут мобильное приложение

21 октября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Для свободного перемещения граждан в пределах Евразийского экономического союза в условиях COVID-19 планируется создать специальное мобильное приложение. Об этом сегодня на брифинге рассказала помощник председателя Коллегии Евразийского экономического союза Ия Малкина, сообщает БЕЛТА.

В настоящее время активно обсуждается и разрабатывается проект Евразийского банка развития "Путешествую без COVID-19". Им предусматривается в том числе учитывать у пассажиров отрицательные результаты ПЦР-тестов, не более чем 3-дневной давности, проведенных в одной из доверенных лабораторий государств ЕАЭС. Перечень таких лабораторий, порядок обеспечения конфиденциальности личных данных пассажира также должен обеспечиваться цифровыми решениями.

"Итогом проекта будет создание мобильного приложения, посредством которого пользователь сможет планировать свою поездку, найти ближайшую лабораторию для прохождения теста на COVID-19, а также при необходимости предъявить результаты теста в виде QR-кода в мобильном приложении", - сказала помощник председателя Коллегии ЕЭК.

"По мнению разработчиков, проект призван не только обеспечить свободное трансграничное перемещение людей в союзе, но и позволит расширить интеграционные процессы в рамках государств-членов", - добавила она.-0-