Для врачей на фоне COVID-19 подготовлены гостиницы и другие центры временного пребывания

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Врачам предоставлена возможность временно жить в центрах коллективного пребывания, сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Чтобы обеспечить защиту врачей, мы развернули так называемые центры коллективного пребывания. Это сделано, чтобы врач, который находится в эпицентре борьбы с инфекцией, шел на отдых не домой, а в этот центр, не контактируя со своими родными и близкими", - отметил Игорь Петришенко.

Центры развернуты как в Минске (выделены две гостиницы - около 200 мест в каждой), так и в регионах.

Вице-премьер также напомнил о поручении главы государства обеспечить медицинских работников средствами индивидуальной защиты. По его словам, только за вчерашний день в Беларуси выпустили около 2,2 млн масок, они поступили в аптечную сеть. Кроме того, государственные и частные аптеки обеспечены антисептиками.

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