24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дмитрий Пиневич будет исполнять обязанности министра здравоохранения Беларуси. Соответствующее решение принял сегодня глава государства Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

До настоящего времени Дмитрий Пиневич работал в должности первого заместителя министра здравоохранения.

Как сообщалось, прежний министр здравоохранения Владимир Караник был назначен председателем Гродненского облисполкома.

"Министр здравоохранения направлен в Гродненскую область и начал там работу. Сегодня он должен быть здесь, чтобы передать дела и вернуться после обеда в Гродно. Естественно, свято место пусто не бывает. Поэтому исполнять обязанности, Дмитрий Леонидович, будете вы, - сказал Президент. - Вы (председатель Совета Республики и уполномоченный Президента по городу Минску Наталья Кочанова. - Прим. БЕЛТА) головой за это отвечаете, вы вносили эту кандидатуру. Правда, не одна, другие поддерживали. Но вы ответственная по Минску".

"Ну а дальнейшая, Дмитрий Леонидович, ваша судьба будет зависеть от вас. Чуть-чуть - от Натальи Ивановны (Кочановой. - Прим. БЕЛТА), поскольку она никуда не уходит, она будет работать и поддерживать, помогать вам, если это нужно будет", - сказал Александр Лукашенко.

Дмитрий Пиневич

Глава государства отметил неплохую работу в трудные времена, связанные с распространением коронавируса. "Должен признать, что работали неплохо. Особенно во втором периоде этой болезни. Может быть, вначале не совсем мы были активны, не совсем понимали что-то. Но очень быстро разобрались, рассортировали людей, выделили клиники для больных коронавирусом, запас коек создали, аппаратов искусственной вентиляции легких, научили людей лечить и помогали регионам. Это большой плюс в вашей биографии, это очень большой актив. И у вас, и у Натальи Ивановны, как у уполномоченного по городу Минску", - отметил Президент.

Вместе с тем он подчеркнул, что коронавирус никуда пока не ушел. "Правда, бог нас пока еще миловал, не пошла эта вторая волна, как в Европе. Но должен сказать, что вот эти наши терки на улицах, они дают себя знать, и у нас нет того спада, как это было когда-то, - констатировал Александр Лукашенко. - Дай бог, чтобы было так, как сегодняшний уровень. Но хотелось бы уже если не расстаться с этой болезнью, то ее свести к абсолютному минимуму. Пока мы остановились на низком уровне заболеваемости. И совсем низко не падаем. Понятно, почему это происходит".

"Но мы с этим справимся. Это уже не та проблема, которая была в марте, апреле и так далее", - уверен белорусский лидер.

Он обратил внимание на то, что кроме коронавируса нельзя забывать и о других болезнях. "И сердечно-сосудистые, и онкология, и астма никуда не ушла, и многие другие заболевания. Надо это не забывать. А то люди обижаются, как будто у нас сегодня только коронавирус. Коронавирус в общей массе не лидирующая позиция, есть другие болезни. Поэтому я убедительно прошу обратить на это внимание", - резюмировал Александр Лукашенко.-0-