Дмитрий Жук назвал преднамеренной дискредитацией критику подходов Беларуси к борьбе с COVID-19

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор - главный редактор издательского дома "СБ. Беларусь сегодня" Дмитрий Жук во время ток-шоу на телеканале "Беларусь 1" назвал преднамеренной дискредитацией критику белорусских подходов к борьбе с COVID-19, передает корреспондент БЕЛТА.

Дмитрий Жук назвал две причины такой критики. Первая, по его мнению, - элементарная лень. "Западные коллеги просто ленятся разобраться в ситуации, которая у нас есть", - отметил он.

"Второй момент - это четкая продуманная преднамеренная кампания, когда идет дискредитация того, что делается в нашей стране. Ее цель - оправдать свои действия либо бездействие", - считает главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня".

Он привел пример России, где на момент введения ограничительных мер было 1836 зараженных. Через месяц карантина эта цифра превысила 106 тыс. В числе тех, у кого диагностировали коронавирус, оказался и премьер-министр Михаил Мишустин, напомнил Дмитрий Жук.-0-