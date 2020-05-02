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02 мая 2020, 21:56

Дмитрий Жук назвал преднамеренной дискредитацией критику подходов Беларуси к борьбе с COVID-19

Дмитрий Жук. Фото из архива
Дмитрий Жук. Фото из архива
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2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор - главный редактор издательского дома "СБ. Беларусь сегодня" Дмитрий Жук во время ток-шоу на телеканале "Беларусь 1" назвал преднамеренной дискредитацией критику белорусских подходов к борьбе с COVID-19, передает корреспондент БЕЛТА.

Дмитрий Жук назвал две причины такой критики. Первая, по его мнению, - элементарная лень. "Западные коллеги просто ленятся разобраться в ситуации, которая у нас есть", - отметил он.

"Второй момент - это четкая продуманная преднамеренная кампания, когда идет дискредитация того, что делается в нашей стране. Ее цель - оправдать свои действия либо бездействие", - считает главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня".

Он привел пример России, где на момент введения ограничительных мер было 1836 зараженных. Через месяц карантина эта цифра превысила 106 тыс. В числе тех, у кого диагностировали коронавирус, оказался и премьер-министр Михаил Мишустин, напомнил Дмитрий Жук.-0-

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