ДНК-вакцину "Еленаген" против рака могут начать производить в Беларуси

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство ДНК-вакцины "Еленаген" против рака могут начать в Беларуси, сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова Сергей Красный.

"Сейчас совместно с БГУ и Национальной Академией наук рассматривается вопрос производства этого препарата. Оказалось, что у нас для этого есть все условия", - отметил Сергей Красный.

ДНК-вакцину "Еленаген" разработал известный американский ученый, биолог Алекс Шнейдер. В Беларуси сейчас исследуется применение этой вакцины в сочетании с химиотерапией при запущенных, устойчивых к стандартному лечению опухолях. Клиническую часть исследования разработала белорусская сторона.

В исследование включены пациенты с опухолями четырех локализаций: триплетнегативным раком молочной железы, метастатическим раком желудка и поджелудочной железы, химиорезистентным раком яичников. Это крайне агрессивные злокачественные опухоли, которые устойчивы к стандартному лечению - химиотерапии и гормонотерапии. У большинства пациентов возможности лечения уже исчерпаны. Средняя продолжительность жизни при этих очень агрессивных злокачественных опухолях - меньше года.

С помощью компьютерной программы пациенты распределяются на две группы и получают либо стандартную химиотерапию, либо химиотерапию в сочетании с новым лекарственным средством "Еленаген". На данный момент в исследование, начавшееся в апреле 2020 года в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова и Минском городском клиническом онкологическом диспансере, вошло 47 человек.

Как отметил Сергей Красный, вакцина показала хорошую переносимость. Дополнительных побочных эффектов, связанных с применением лекарственного средства, не отмечается.

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