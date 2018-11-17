До -10°С ожидается ночью 18 ноября в Беларуси

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 10 градусов мороза ожидается ночью 18 ноября по юго-востоку Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно по северной половине, утром и днем на большей части территории страны прогнозируются кратковременные осадки: мокрый снег, дождь. Ночью и утром местами будут слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер западный, днем с переходом на северный, северо-восточный, слабый до умеренного. Температура воздуха ночью составит от минус 5 градусов до плюс 1 градуса, по юго-востоку - 6-10 градусов мороза. В середине дня будет от 1 градуса мороза до 5 градусов выше нуля.-0-

Прогноз погоды на неделю