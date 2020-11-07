До +12°С ожидается в Беларуси 8 ноября

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 12 градусов тепла ожидается в Беларуси 8 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется западный слабый с усилением до умеренного. Атмосферное давление ночью будет падать, днем существенно не изменится.

Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов выше нуля, днем - 6-12 градусов тепла.-0-

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