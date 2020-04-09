До +13°С ожидается в Беларуси 10 апреля

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9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До плюс 13 градусов ожидается в Беларуси 10 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В пятницу будет облачно с прояснениями, ночью местами пройдут кратковременные дожди. Днем прогнозируется преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах Витебской области будет дождь, возможен мокрый снег. Ветер ожидается северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 градусов по северо-западу до плюс 7 по юго-востоку страны. Днем воздух прогреется до плюс 7-13 градусов.-0-