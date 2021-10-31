До +14°С и без осадков ожидается 1 ноября в Беларуси

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31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 14 градусов тепла и без осадков ожидается 1 ноября в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В ближайшие сутки в стране будет переменная облачность. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер южный умеренный, днем по западной половине местами порывистый.
Ночью температура воздуха составит от минус одного до плюс 5 градусов, днем воздух прогреется до 9-14 градусов.-0-
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