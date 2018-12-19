До -16°С ожидается в Беларуси ночью 20 декабря

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 16 градусов мороза и без существенных осадков ожидается в Беларуси 20 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью и утром местами слабый туман. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер будет юго-восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов мороза, местами при прояснениях до 12-16 градусов ниже нуля. Днем будет от минус 3 по западу страны до минус 10 по востоку.-0-

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