До +18°С ожидается по юго-востоку Беларуси 7 мая

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 18 градусов тепла ожидается по юго-востоку Беларуси 7 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Днем временами будут идти дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер прогнозируется южный, юго-западный 4-9 м/с, местами с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля. Днем будет 9-15 градусов тепла, по юго-востоку - до плюс 18.-0-

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