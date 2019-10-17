До +20°С ожидается в Беларуси 18 октября

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17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 20 градусов тепла прогнозируется в Беларуси 18 октября. В ночные и утренние часы в отдельных районах республики ожидается туман, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В ближайшие сутки будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь ночью и утром местами по северу пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный 3-8 м/с.
Температура ночью составит плюс 5 - 11 градусов. Днем воздух прогреется до 14-20 градусов.-0-