До +20°С ожидается в Беларуси 23 октября

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22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 20 градусов тепла ожидается по югу Беларуси в среду, 23 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
По данным синоптиков, в предстоящие сутки будет преобладать переменная облачность. Обойдется преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами будет туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем западный, северо-западный 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов тепла, днем - плюс 11-17, по югу страны воздух прогреется до 18-20 градусов.-0-