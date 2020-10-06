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06 октября 2020, 11:46

До +21°С ожидается в Беларуси 7 октября

Фото из архива
Фото из архива

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 21 градуса тепла ожидается по юго-западу Беларуси 7 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями. По восточной части страны пройдут дожди, ночью местами по Гомельской и Могилевской областям - грозы и сильные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается туман. Ветер прогнозируется южный, юго-восточный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов выше нуля. Днем будет 13-19 градусов тепла, по юго-западу - до плюс 21.-0-

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