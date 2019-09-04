До +24°С и в основном без осадков будет в Беларуси 5 сентября

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 24 градусов тепла и в основном без осадков будет в Беларуси 5 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен туман. Ветер прогнозируется неустойчивый 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля, днем - 19-24 градуса тепла.-0-

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