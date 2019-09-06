До +25°C тепла ожидается по юго-востоку Беларуси 7 сентября

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 25 градусов тепла ожидается по юго-востоку Беларуси 7 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В утренние часы местами слабый туман. Ветер переменных направлений 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 7 до 13 градусов тепла, местами - 4-6 выше нуля. Днем прогнозируется от 18 градусов тепла по северо-западу до плюс 25 по юго-востоку страны.-0-

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