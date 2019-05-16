До +26°С и преимущественно без осадков будет в Беларуси в выходные

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 26 градусов тепла и преимущественно без осадков будет в Беларуси в выходные, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

За первую половину месяца местами уже выпала месячная норма осадков. Но в предстоящие выходные дни атмосферный фронт, который обусловил неустойчивую с дождями погоду, сместится на крайний юго-запад страны, а на остальной территории скажется влияние скандинавского антициклона.

В пятницу, 17 мая, еще сохранится неустойчивая погода, фронтальный раздел обусловит преимущественно по юго-западной части республики кратковременные дожди, местами грозы и сильные дожди. Температура воздуха ночью составит от плюс 6 по северу до 16 градусов тепла по югу страны. Днем будет 16-22 выше нуля, местами по Гомельской области воздух прогреется до плюс 25.

В выходные на большей части территории страны погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, так что будет преимущественно без осадков, лишь в юго-западных районах будет сказываться влияние малоподвижного фронтального раздела, там не обойдется без кратковременных дождей.

В субботу, 18 мая, преимущественно без осадков, лишь местами по юго-западу пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью - от 6 по северо-востоку до 15 градусов тепла по юго-западу страны. Днем прогнозируется 19-24 выше нуля.

В воскресенье, 19 мая, преимущественно без осадков, лишь местами по юго-западу ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ночью будет от плюс 6 по северо-востоку до 16 градусов тепла по юго-западу страны, днем - 21-26 градусов тепла.

В понедельник, 20 мая, прогнозируется преимущественно без осадков, по юго-западу страны кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью ожидается 8-15 выше нуля, днем - плюс 20-26.-0-